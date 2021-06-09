Kim Kardashian'dan boşanma aşamasındaki eşi Kanye West'e romantik kutlama: 'Seni ömür boyu seveceğim'

Kim Kardashian, boşanma aşamasında olduğu eşi Kanye West'in doğum gününde sürpriz bir paylaşımda bulundu. Geçtiğimiz aylarda boşanma davası ve evlilik sözleşmesi gibi can sıkıcı olaylar ile magazin gündemine gelen ikiliden Kardashian yaptığı paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi. Yıldız isim, West ve üç çocuğuyla birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram'dan yayınlayarak altına, "Doğum günün kutlu olsun. Seni ömür boyu seveceğim" notunu düştü.

Kim Kardashian'dan kafaları karıştıran Kanye West paylaşımı!

Dünyaca ünlü yıldız isim Kim Kardashian, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kafaları karıştırdı.

Paylaşımıyla kafa karıştırdı Boşanma aşamasında olduğu eşi Kanye West ve çocukları ile birlikte çekindikleri bir kareyi İnstagram üzerinden paylaşarak, "Doğum günün kutlu olsun. Seni ömür boyu seveceğim!" ifadelerini kullandı.

Seni ömür boyu seveceğim! Geçtiğimiz aylarda boşanma sürecine giren ve mahkemeye sunulan belgelerin basına sızdırılması sonucu birbirleri haklarında bulundukları ithamlar ile aralarının bozuk olduğu düşünülüyordu.

Barışma sinyali mi? Ancak Kardashian'ın son paylaşımı kafaları allak bullak etti. Bazı hayranları tarafından bu paylaşım barışma sinyali olarak yorumlandı.

West gönlünü Irina Shayk'a kaptırdı Öte yandan geçtiğimiz haftalarda dünyaca ünlü rapçinin gönlünü Irina Shayk'a kaptırdığı iddia edilmişti.

West ile Shayk'ın tnışıklığı yıllar öncesine dayanır. Ünlü model, 2010 yılında West’in "Power" müzik videosunda yer almıştı. Aynı zamanda West ile Shayk, 2012 yılında Paris Moda Haftası'nda da birlikte eğlenirken görülmüştü.