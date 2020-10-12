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Kim Kardashian Ermenistan'a bağış yapınca Bella Hadid ve Gigi Hadid takipten çıktı

12.10.2020 09:10 | Son Güncelleme:
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Kim Kardashian Ermenistan'a bağış yapınca Bella Hadid ve Gigi Hadid takipten çıktı

Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmayla ilgili yaptığı yorumlarla tepki çekmişti. Kardashian'ın Ermenistan desteği Bella-Gigi Hadid kardeşlerden de tepki gördü.

Ermeni kökenli ABD vatandaşı Kim Kardashian, Ermenilerin Karabağ’da saldırıya uğradığını iddia etmiş ve açıklamalarıyla tepki çekmişti.

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Kim Kardashian daha sonra ise Ermenistan'a 1 milyon dolarlık bağış yaptığını açıkladı. Kardashian'ın bu açıklaması babaları Filistin kökenli olan Bella Hadid ve Gigi Hadid'i sinirlendirdi.

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Bella Hadid ve Gigi Hadid, Ermenistan’a destek verdiği için Kim Kardashian’ı Instagram’dan takip etmeyi bıraktı. Filistin asıllı Hadid kardeşler, Kardashian’ın diğer kardeşlerini takip etmeye devam ediyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ogrendim iyi oldu bu haberi
Bu nasıl bir tepkidir olamazzzz

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