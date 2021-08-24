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Kim Kardashian herkes kalçasını konuşurken kıvrımlarını sergiledi

24.08.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde kalçasıyla gündemde olan Kim Kardashian yeni ürünlerini tanıtmak için kıvrımlarını sergiledi.

Kim Kardashian herkes kalçasını konuşurken kıvrımlarını sergiledi

Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla gündem olan Kim Kardashian hakkında konuşulanları umursamıyor.

Kim Kardashian'ın son pozu sonrası hayranları ünlü TV yıldızının kalçasının alışılmışın dışında küçüldüğünü ileri sürmüştü. Bu da yıldızın, bıçak altına yatarak kalçasındaki dolgu malzemesini çıkarttırdığı iddialarının ortaya atılmasına neden olmuştu.

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Kim bu iddialara yanıt vermek yerine kıvrımlarını sergilemeyi tercih etti.

Ekran Alıntısı

Kim Kardashian eski asistanı Stephanie Shepherd ile uyumlu siyah iç çamaşırı giyerek poz verdi.

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Golf arabasında üst üste pozlar veren ikilinin paylaşımlarına beğeni yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian Instagram
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