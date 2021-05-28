Kim Kardashian hukuk sınavını geçemedi

Kim Kardashian, 2019 yılında avukat olma hedefi olduğunu, ancak bunun için hukuk fakültesine gitmeyeceğini açıkladı. 40 yaşındaki televizyon yıldızı Keeping Up With The Kardashians programının fragmanında, hukuk sınavının ilk aşamasını geçemediğini açıkladı.

Kardashian'ın baro sınavının bir alternatifi olan sınavda geçmek için 560 alması gerektiği ancak 474 puan aldığını açıkladı.

Kaliforniya eyaletinde baro sınavına girebilmek için hukuk fakültesi mezun olma şansı aranmıyor. Bunun yerine, baro sınavından önce birkaç avukatın yanında dört yıllık bir staj süresi geçirilmesi bekleniyor.

BABASININ İZİNEN GİTMEK İSTEDİ

Kim Kardashian'ın babası Robert Kardashian da çok ünlü bir avukattı. 1994'de eşini öldürmekle suçlanan O.J. Simpson'ın avukatlığını üstlenen Robert Kardashian, davanın sonunda Simpson'ın beraat etmesini de sağlamıştı.

