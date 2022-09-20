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Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West kendini Musa peygamberle aynı kefeye koydu

20.09.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian'ın çocuklarının babası ve eski eşi, ünlü rapçi Kanye West son Instagram paylaşımında kendini Musa peygamberle kıyasladı.

Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West kendini Musa peygamberle aynı kefeye koydu

Geçtiğimiz haftalarda porno bağımlısı olduğunu itiraf eden Kim Kardashian'ın eski kocası Kanye West gündemden düşmüyor. Uyku düzeni hakkındaki eleştirilere dün (18 Eylül) Instagram hikayesinden cevap veren 45 yaşındaki West, "Kimse Musa'ya ne kadar uyuduğunu sormadı" diye yazdı.

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West, 2018'de kendisine ciddi ruh hali değişimlerinin yaşandığı bipolar bozukluk teşhisi konduğunu açıklamıştı. Bipolar bozukluğun manik döneminde uyku düzeninde aksamalar yaşandığı için, West sosyal medyada art arda paylaşımlar yaptığında rahatsızlığına yönelik yorumlar alıyordu.

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Kanye West
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