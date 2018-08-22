Elbisenin içine giydiği korsesinin gözüktüğünü fark etmeyen Kim, magazincilere malzeme olmaktan kurtulamadı.
Kim Kardashian'ın foyası ortaya çıktı!
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Kim Kardashian dün akşam düzenlenen partiye cesur mini elbisesiyle katıldı.
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Elbisenin içine giydiği korsesinin gözüktüğünü fark etmeyen Kim, magazincilere malzeme olmaktan kurtulamadı.
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Dün de, düzenlenen bir partiye pembe lateks mini elbisesi ile katılan Kim Kardashian eğlence sonrası arabasına yürürken magazincilere yakalandı…
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Son zamanlarda verdiği kilolarla gündemde olan Kardashian, bu kez elbisesinin içine giydiği korse ile magazincilere malzeme olmaktan kurtulamadı.
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Kardashian'ın kıvrımlarını kusursuzlaştırmak ve vücudunu sıkıştırmak için giydiği korse, mini elbiseden gözüktü.
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Durumu fark etmeyen Kim, uzun süre bu şekilde dolaştı.
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Kim Kardashian'ın foyası ortaya çıktı!
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