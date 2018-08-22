MAGAZİN

Kim Kardashian'ın foyası ortaya çıktı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.08.2018 17:20 | Son Güncelleme

Kim Kardashian dün Los Angeles'taydı. Bir kulüp çıkışı görüntülenen Kim'in, yürürken bir anda korsesinin görünmesi, 'Kim'in foyası ortaya çıktı' yorumlarına neden oldu...

Elbisenin içine giydiği korsesinin gözüktüğünü fark etmeyen Kim, magazincilere malzeme olmaktan kurtulamadı.

Kim Kardashian'ın foyası ortaya çıktı!

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Kim Kardashian dün akşam düzenlenen partiye cesur mini elbisesiyle katıldı.

Kim Kardashian dün akşam düzenlenen partiye cesur mini elbisesiyle katıldı.
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Elbisenin içine giydiği korsesinin gözüktüğünü fark etmeyen Kim, magazincilere malzeme olmaktan kurtulamadı.

Elbisenin içine giydiği korsesinin gözüktüğünü fark etmeyen Kim, magazincilere malzeme olmaktan kurtulamadı.
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Dün de, düzenlenen bir partiye pembe lateks mini elbisesi ile katılan Kim Kardashian eğlence sonrası arabasına yürürken magazincilere yakalandı…

Dün de, düzenlenen bir partiye pembe lateks mini elbisesi ile katılan Kim Kardashian eğlence sonrası arabasına yürürken magazincilere yakalandı…
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Son zamanlarda verdiği kilolarla gündemde olan Kardashian, bu kez elbisesinin içine giydiği korse ile magazincilere malzeme olmaktan kurtulamadı.

Son zamanlarda verdiği kilolarla gündemde olan Kardashian, bu kez elbisesinin içine giydiği korse ile magazincilere malzeme olmaktan kurtulamadı.
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Kardashian'ın kıvrımlarını kusursuzlaştırmak ve vücudunu sıkıştırmak için giydiği korse, mini elbiseden gözüktü.

Kardashian'ın kıvrımlarını kusursuzlaştırmak ve vücudunu sıkıştırmak için giydiği korse, mini elbiseden gözüktü.
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Durumu fark etmeyen Kim, uzun süre bu şekilde dolaştı.

Durumu fark etmeyen Kim, uzun süre bu şekilde dolaştı.
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Kim Kardashian'ın foyası ortaya çıktı!

Kim Kardashian'ın foyası ortaya çıktı!
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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian korse los angeles

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