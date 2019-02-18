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Kim Kardashian'ın göğüs dekoltesi olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.02.2019 10:19 | Son Güncelleme

Yine Kim yine dikkat çeken kıyafet... Kim Kardashian'ın göğüs dekoltesi, katıldığı gecede olay yarattı.

Sansasyonların kadını Kim Kardashian katıldığı gecede giydiği kıyafetle olay oldu. Kim yine adından söz ettirmeyi başardı.

Elbise sansasyon yarattı

TV yıldızı Kim Kardashian katıldığı davette kelimenin tam anlamıyla sansasyon yarattı.
38 yaşındaki üç çocuk annesi Kardashian, dün gece Hollywood'da düzenlenen 5. Geleneksel Hollywood Güzellik Ödülleri'nin konukları arasındaydı. Kardashian'ın bu kadar çok konuşulmasının nedeni ise giydiği kıyafetin abartılı göğüs dekoltesi oldu.
Elbisenin dar eteği yüzünden yürümekte ve merdiven çıkmakta zorlanan Kardashian'a, geceden ödülle ayrılan Chris Appleton eşlik etti.
Eteğinin yırtmacının da iddialı olması sesebiyle Kim zaman zaman tedirgin olsa da frikik vermemeyi başardı.
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda TV yıldızı, “Yüzünüzü kırışıklıklardan nasıl koruyorsunuz?” sorusuna, “Hiç gülmeyerek” diye yanıt vermiş ve olay olmuştu.

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Kim Kardashian'ın göğüs dekoltesi Kim Kardashian

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