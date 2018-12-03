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Kim Kardashian’ın gümüş şıklığı

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.12.2018 14:55 | Son Güncelleme

Eşi Kanye West’le birlikte jetle Versace defilesini izlemeye giden Kim Kardashian, gümüş rengi, parıltılı mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerinde topladı.

Kim Kardashian’ın gümüş şıklığı

Kim Kardashian ve Kanye West, New York’ta düzenlenen Versace 2019 Sonbahar Öncesi Defilesi’ne katıldı.

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West’in sanatsal çalışmaları için birkaç gün önce Tokyo’da bulunan 38 yaşındaki reality şov yıldızı ile 41 yaşındaki rap şarkıcısı eşi, defile için özel jetle ABD’ye uçtu.
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Gümüş rengi, parıltılı mini elbisesiyle dikkat çeken Kardashian, şeffaf topuklu ayakabılarıyla da ilgi odağı oldu.

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Kanye West ise yeşil paltı ve altın zinciriyle dikkat çekti.

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Kim Kardashian, dün akşam ABC kanalında yayınlanan Victoria’s Secret defilesinde yürüyen kardeşi Kendall Jenner’a da destek verdi.

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Kardashian, Instagram paylaşımında, “Kardeşimi Victoria’s Secret defilesinde yürürken seyretmek için hiçbir zaman geç değil. Bu akşam ABC’de, izleyin” notunu yazdı.

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Tokyo’dan New York’a dönen Kardashian, oğlu Saint ve yeğeni Reign için Tarzan temalı bir parti hazırlayacak.

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Kim Kardashian dekolte

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