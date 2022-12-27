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Kim Kardashian'ın Kanye West endişesi! 'Çok zor' diyerek ağladı

27.12.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü reality yıldızı Kim Kardashian, eski eşi Kanye West ile birlikte ebeveynlik yapmanın nasıl bir şey olduğunu tartışırken gözyaşlarına boğuldu .

Kim Kardashian'ın Kanye West endişesi! 'Çok zor' diyerek ağladı

Kısa bir süre önce annesi Kris Jenner ve kız kardeşlerinin yer aldığı tatlı bir Noel fotoğrafı paylaşan Kim Kardashian, katıldığı podcastte, eski eşiyşe dört çocuğu paylaşmaktan bahsederken duygu dolu anlar yaşadı.

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Kardashian, çocuklarını, çiftin katlandığı halka açık davalardan ve sıkıntılardan korumaya çalıştığını, ancak çocuklarının hayatlarını merhum avukat babası Robert Kardashian tarafından büyütülen kendisininkiyle karşılaştırınca, gözyaşı dökmeye başladığını açıkladı.

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Kim, 'En iyi babaya sahiptim' derken gözyalşarına boğuldu. 'Duygusallaşmak istemiyorum. Benim için sadece zor bir gün oldu. Eş-ebeveynlik gibi, gerçekten çok zor, biliyorsun.'

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Sözlerine devam eden Kim, 'Evet, ama en iyi babaya sahiptim ve en iyi anılara ve en büyük deneyime sahiptim ve çocuklarım için tek istediğim bu. Buna sahip oldukları sürece, onlar için istediğim de buydu, biliyorsun.
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"Yani, eğer söylenen şeyleri veya dünyada olup bitenleri bilmiyorlarsa, neden onlara bu enerjiyi getireyim ki?" Bilirsin, bu gerçekten ağır, ağır yetişkin s... gibi. Başa çıkmaya hazır olmadıklarını biliyorum. Ve hazır olduklarında bu konuşmaları yapacağız ve çok hazırlıklı olacağım ama o zamana kadar hayatlarını olabildiğince normal tutmak için her şeyi yapacağım."

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