Kim Kardashian'ın Met Gala'da incecik beli şoke etti! Kaburga iddiaları sonrası o detay sosyal medyayı salladı

"Zamanın Bahçesi" ile gerçekleşen Met Gala 2024'te bazı isimler öne çıktı. Bunlardan biri de elbette Kim Kardashian oldu. Kim Kardashian gecede incecik beliyle ve kıvrımlarıyla adından söz ettirdi.

43 yaşındaki realite TV yıldızı, modanın en büyük gecesinde inanılmayacak derecede ince beliyle hayranlarını şoke etti.

Kim Kardashian sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından "Kaç kaburgası alındı?" şeklinde yorumlara maruz kaldı.

Şimdi ise keskin gözlü sosyal medya kullanıcıları onun görünümüyle ilgili yeni bir ayrıntıya dikkat çekti: pürüzsüz elleri.

SOSYAL MEDYADA KONUŞULAN DETAY

Gerçekten de, realite yıldızının ellerinin görünümü o kadar mükemmeldi ki, popüler bir plastik cerrahi temalı Instagram hesabını yöneten Dana Omari-Harrell , yıldızın diş enjeksiyonunu içeren bir cerrahi prosedür olan 'el dolgusu' geçirmiş olabileceğini öne sürdü.

Kim'in ellerinin (realite yıldızının 2022'de "kırışık ve iğrenç" olarak damgaladığı) karşılaştırma fotoğraflarını paylaşan Dana, cildin her zamankinden çok daha pürüzsüz göründüğüne, her kırışık ve çizginin görünüşte kaybolduğuna dikkat çekti.



Kim'in radyasyon [dermal dolgu maddeleri], yağ transferi veya heykeltıraş (veya bunların bir kombinasyonunu) yapmış olabileceği iddia edildi.