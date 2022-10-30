Kim Kardashian'ın 'popo çatalı dekolteli' elbisesi alay konusu oldu

Reality show yıldızı Kim Kardashian'ın giyim markası Skims'in yeni elbise koleksiyonu çarşamba günü (26 Ekim) tanıtıldı.
Koleksiyondaki 8 elbiseden biri belindeki pencere detayıyla öne çıktı.
Perşembe günü (27 Ekim) 88 dolara satışa çıkan ürünün açıklamasında "sırtı açık ve belindeki pencere detayıyla derin dekolte sunan elbise" ifadeleri kullanıldı.
İnternet kullanıcıları, markanın "pencere detayı" diye açıkladığı kısmı "popo çatalı dekoltesi" olarak yorumladı.
Söz konusu elbisenin fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada viral oldu ve çeşitli yorumlar yapıldı