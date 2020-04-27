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Kim Kardashian'ın skandal paylaşımlarına Demet Akalın'dan tepki: Biz barbar değiliz

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 02:26 | Son Güncelleme

ABD'li yıldız Kim Kardashian'ın Instagram hesabından 1915 Ermeni Olayları ile ilgili yaptığı skandal paylaşımlara şarkıcı Demet Akalın'dan tepki geldi. Akalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Şöyle okkalı bir İngilizce ile yardım ettiğimiz ülkeleri yazsanıza Kim'i etiketleyeceğim. Biz barbar değiliz" dedi.

Kim Kardashian'ın skandal paylaşımlarına Demet Akalın'dan tepki: Biz barbar değiliz

Ermeni asıllı ABD'li Kim Kardashian'ın Instagram hesabının hikayeler bölümünden 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımlar yaptı. Kim Kardashian'ın tepki çeken paylaşımlarına ünlü şarkıcı Demet Akalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

SKANDAL PAYLAŞIMLAR

Kim Kardashian, 167 milyon takipçili Instagram hesabından toplam 7 paylaşım yaparak Türklerin Ermenilere soykırım yaptığı yalanını paylaştı. Kardashian, "Toplamda 1,5 milyon Ermeni öldürüldü. Osmanlı Türkleri, kadın ve çocukları da öldürdü" ifadelerini kullandı.

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DEMET AKALIN'DAN TEPKİ GELDİ

Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skdandal paylaşımına Demet Akalın'dan geldi. Akalın, Twitter hesabından verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı:"Şöyle okkalı bir İngilizce ile yardım ettiğimiz ülkeleri yazsanıza Kim'i etiketleyeceğim. Biz barbar değiliz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
demet akalın, Kim Kardashian,

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