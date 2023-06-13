Kim Kardashian kardeşi Kendall Jenner'a özendi! İçine hiçbir şey giymeyince...

Dört çocuğunun babası Kanye West'ten geçtiğimiz sene boşanan Kim Kardashian sık sık özel hayatıyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde cinsel hayatı konusunda oldukça çekingen olduğunu söyleyen ve karanlıkta olmayı tercih ettiğini ifade eden Kim tarzıyla dikkat çekti.

42 yaşındaki reality şov yıldızı sarı mini elbisesiyle kıvrımlarını sergiledi.

Bir süredir sütyensiz seçimleri yüzünden eleştirilen model kardeşi Kendall Jenner'a özendiği düşünülen Kim Kardashian'in içine hiçbir şey giymeden verdiği pozlar dikkat çekti.



Kim'in bu tarzını gören hayranları yıldıza beğeni yağdırdı. Kim Kardashian daha sonra da yine şeffafa yakın mayosuyla poz vererek dikkat çekti.

