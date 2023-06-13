MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kim Kardashian kardeşi Kendall Jenner'a özendi! İçine hiçbir şey giymeyince...

Kim Kardashian kardeşi Kendall Jenner'a özendi! İçine hiçbir şey giymeyince...

13.06.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde cinsel hayatına dair açıklamalarda bulunan Kim Kardashian sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Kim, kardeşi Kendall Jenner'a özenecek olmuş ki içine hiçbir şey giymeyerek ayna karşısında pozlar verdi.

Kim Kardashian kardeşi Kendall Jenner'a özendi! İçine hiçbir şey giymeyince...

Dört çocuğunun babası Kanye West'ten geçtiğimiz sene boşanan Kim Kardashian sık sık özel hayatıyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde cinsel hayatı konusunda oldukça çekingen olduğunu söyleyen ve karanlıkta olmayı tercih ettiğini ifade eden Kim tarzıyla dikkat çekti.

42 yaşındaki reality şov yıldızı sarı mini elbisesiyle kıvrımlarını sergiledi.

1

Bir süredir sütyensiz seçimleri yüzünden eleştirilen model kardeşi Kendall Jenner'a özendiği düşünülen Kim Kardashian'in içine hiçbir şey giymeden verdiği pozlar dikkat çekti.

ss
Kim'in bu tarzını gören hayranları yıldıza beğeni yağdırdı. Kim Kardashian daha sonra da yine şeffafa yakın mayosuyla poz vererek dikkat çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süreyya Yalçın'ın son haline Yeliz Yeşilmen'den olay yorum! Aleyna Tilki'nin annesi kayıtsız kalamadıSüreyya Yalçın'ın son haline Yeliz Yeşilmen'den olay yorum! Aleyna Tilki'nin annesi kayıtsız kalamadı
Duş sonrası paylaştı! Göğüs dekolteli pozu dikkat çektiDuş sonrası paylaştı! Göğüs dekolteli pozu dikkat çekti
Sahnede özür diledi: Helalleşmek istiyorumSahnede özür diledi: Helalleşmek istiyorum
Anahtar Kelimeler:
Kendall Jenner Kim Kardashian çocuğun

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol'un kocası evlenen Caner Toygar'a bakın ne taktı! Olay olan tören

Esra Erol'un kocası evlenen Caner Toygar'a bakın ne taktı! Olay olan tören

Gece yarısı bombası! Enner Valencia formayı giydi, pozunu verdi

Gece yarısı bombası! Enner Valencia formayı giydi, pozunu verdi

Türkiye'nin konuştuğu korkunç olayda yeni gelişme! "Parmak izi kalmasın diye..."

Türkiye'nin konuştuğu korkunç olayda yeni gelişme! "Parmak izi kalmasın diye..."

Adana Et ve Süt Kurumu'nda tepki çeken görüntüler! Sopayla vurarak...

Adana Et ve Süt Kurumu'nda tepki çeken görüntüler! Sopayla vurarak...

Asgari ücret için kritik gün! "İşimize gelmeyen bir rakam olursa..."

Asgari ücret için kritik gün! "İşimize gelmeyen bir rakam olursa..."

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci kaza geçirdi! Yanındaki arkadaşı da yaralandı

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci kaza geçirdi! Yanındaki arkadaşı da yaralandı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Alkollüyüm” dedi, içki şişesiyle yakalandı! Alkolmetre bambaşka çıktı

“Alkollüyüm” dedi, içki şişesiyle yakalandı! Alkolmetre bambaşka çıktı

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Cinsel organına taktığı yüzük yüzünden hastanelik oldu

Cinsel organına taktığı yüzük yüzünden hastanelik oldu

Cenaze töreninde bir anda canlandı! Tabutu görenler şoke oldu

Cenaze töreninde bir anda canlandı! Tabutu görenler şoke oldu

Işıl ışıl, dümdüz saçların sırrı onda! Babyliss Düzleştirici Saç Fırçası'nda fırsat

Işıl ışıl, dümdüz saçların sırrı onda! Babyliss Düzleştirici Saç Fırçası'nda fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.