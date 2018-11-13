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Kim Kardashian: Kocam zengin kokuyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.11.2018 14:21 | Son Güncelleme

Kim Kardashian, kendi çıkardığı parfümün tanıtım toplantısında yaptığı açıklamalarla yine şaşırttı! Kardashian "kocam zengin kokuyor' dedi

Kim Kardashian: Kocam zengin kokuyor

Kim Kardashian, kendi çıkardığı parfümün tanıtım toplantısına katıldı. Rap müzisyeni Kanye West ile evli olan üç çocuk annesi 38 yaşındaki Kardashian'a bir gazeteci "kocasının kokusunu nasıl tanımlayabileceğini" sordu.

Bunun üzerine biraz düşünen Kardashian "Kocam... Zengin kokuyor" dedi. Kardashian "Zengin... Bunu açıklayamam. Ama kocam zengin bir adam gibi kokuyor, para gibi. O, çok pahalı olduğunu düşündüğünüz bir parfüm gibi kokuyor" diye sözlerini sürdürdü.

Çok genç yaşından beri gösteri dünyasında olan Kim Kardashian'ın serveti 190 milyon dolar. Kanye West ise 160 milyon dolar bir servete sahip.


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Kim Kardashian kim kardashian kanye west Kardashian

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