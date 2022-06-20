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Kim Kardashian, Marilyn Monroe'nun elbisesine zarar verdi mi?

20.06.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Met Gala'da Marilyn Monroe'nun elbisesini giyen Kim Kardashian'ın elbiseye zarar verdiği iddiaları yalanlandı. Yapılan açıklamada elbisenin Kardashian giymeden önce de yıpranmış halde olduğu vurgulandı.

Kim Kardashian, Marilyn Monroe'nun elbisesine zarar verdi mi?

Ripley's Believe It or Not! Müzesi Met Gala'da Marilyn Monroe'nun elbisesini giyen Kim Kardashian'ın elbiseye zarar verdiği iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Kardashian'ın elbiseyi giydiği ve kısa süre içerisinde elbisede hiçbir hasar meydana gelmediğini belirtti.

Müze ayrıca Kim Kardashian'ın elbiseyi giymek için para ödemediğini, aynı şekilde Kardashian'a da para ödenmediğini aktardı.

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Monroe'nun elbiselerini muhafaza eden 'Marilyn Monroe Collection' isimli kurum ise ulusal hazine ilan edilen elbisenin son halini gösteren yeni fotoğraflar yayınladı.

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Kardashian'ın elbiseyi yeteri kadar koruyamadığını ve zarar verdiğini öne süren kurumun yayınladığı fotoğraflara göre, elbisenin birkaç kristalinin 'eksik', bazı kristallerin de iplikleriyle birlikte sallandığı ve düşmek üzere olduğu görülüyor.


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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian
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