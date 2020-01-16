Kim Kardashian Meksika'da! Seksi mayosuyla poz verdi

Ünlü TV şovu yıldızı Kim Kardashian, arkadaşlarıyla birlikte bir kaçamak yaptı ve Meksika’ya tatile gitti. Lüks otel Esperanza’da kalan Kardashian, otelin geceliğine 7 bin dolar yani yaklaşık olarak 42 bin TL ödüyor.

Sahilde görüntülenen Kardashian, bakır renginde, lateks bir mayo tercih etti.

Büyük kalçaları ve düz karın kaslarıyla dikkat çeken 39 yaşındaki yıldız isim, düzgün vücudunu sergiledi.

Sahile inerken ağır bir makyaj, büyük küpeler tercih eden Kardashian için, sosyal medya kullanıcıları ‘Skims’e gerek yok böyle gayet iyi görünüyor’ yorumu yaptı.

Zira korse markasından satışa sunduğu ürünler, düz bir karın vaad ediyor…

Seksi görüntüsüyle dikkat çeken Kim bu hallerini sosyal medyadan da paylaşmayı ihmal etmedi. Kim Kardashian'ın Instagram'da 157 milyon takipçisi bulunuyor.

Kardashian, geçtiğimiz sene ABD Başkanı Donald Trump ile görüştükten sonra sosyal medyada bikinili fotoğraf paylaşmaktan vazgeçtiğini belirtmişti. Televizyon yıldızı, o dönemlerde ünlü bir avukat olan babasının izinden giderek avukat olamaya karar verdiğini duyurmuştu.