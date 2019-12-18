Kim Kardashian Noel yemeğinde! Süper minili tercih

Kardashian- Jenner ailesi önceki gece Noel ve yeni yıl yemeğinde bir araya geldi. Aile, Malibu'daki lüks bir restoranda toplandı. Paparazzilerin de takip ettiği o anlarda en çok dikkat çeken kişi ise Kim Kardashian oldu.

Kardashian, tek renk kıyafeti, pırıltılı çorabı ve uzun çizmeleriyle tarzını sergiledi. Kardashian, restorana girinceye kadar yüzündeki gergin ifadeyi de hiç bozmadı.

BİKİNİLİ PAYLAŞIMLARDAN VAZGEÇMİŞTİ

Televizyon yıldızı Kim Kardashian, kısa bir süre önce, ünlü bir avukat olan babasının izinden giderek, avukat olmaya karar verdiğini duyurmuştu.

The Cut dergisine röportaj veren Kardashian, Trump ile Beyaz Saray’da cezaevlerindeki reformlar ile konuşmak üzere bir araya gelmesiyle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

Özellikle sosyal medyadaki fotoğraflarıyla gündemden düşmeyen Kardashian, artık Instagram'da bikinili fotoğraflar paylaşmama kararı aldığını belirterek, "Galiba bir tür evrim geçiriyorum" dedi. Kardashian bu kararında Beyaz Saray ziyaretinin etkili olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray ziyaretinden sonra ertesi günler paylaştığı bikinili selfieleri düşünerek,'Umarım bu fotoğrafları görmezler. Gelecek hafta yine orayı ziyaret edeceğim' diye düşündüğünü söyleyen Kardashian bu nedenle 'açık fotoğraflar' paylaşmayı bırakmaya karar verdiğini söyledi.

39 yaşındaki yıldız, "Sanırım tonlarca bikinili fotoğrafımın olmasına artık eskisi kadar önem vermiyorum. Artık poz vermek için yaşamıyorum anın tadını çıkarıyorum" ifadelerini kullandı.

