Kim Kardashian plajda kıvrımlarını sergiledi

Keeping Up With the Kardashians yıldızı Kim Kardashian tatil pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Siyah bikinisiyle plajda boy gösteren Kardashian tatilin hiç bitmesini istemiyor. Eşiyle boşanma aşamasına gelmeden önce bikinili pozlarını daha az paylaşan ve eşinin rahatsız olması sebebiyle paylaşım yapmamaya çalışan Kim ayrılıktan sonra gemileri yaktı.

"Plaj yüzü" notuyla paylaştığı cüretkar pozlara beğeni alan Kim'in son dönemlerde özgüveni oldukça yerinde.



Kim geçtiğimiz günlerde de markasının reklamını yapmak için evde iç çamaşırlarıyla pozlar vererek "Daha yüksek bir deneyim üzerine çalışıyorum" demişti.