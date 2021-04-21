MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kim Kardashian, pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti

Kim Kardashian, pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti

21.04.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian, Kanye West ile devam eden boşanma davasını bir kenara bırakarak tatil keyfi yapmaya devam ediyor. Kim Kardashian bu sefer 215 milyon takipçisiyle krem rengi plaj kıyafetiyle verdiği pozlarını paylaştı.

Kim Kardashian, pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti

Kim Kardashian, tatil keyfi yapmaya devam ediyor. Kanye West’le boşanma aşamasında olan televizyon yıldızı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla hayranlarına “keyfim yerinde” mesajı vermeye devam ediyor.

Instagram hesabında 215 milyon takipçisi olan Kim Kardashian, bu sefer krem rengi plaj kıyafetiyle verdiği pozları paylaştı. 40 yaşındaki yıldız fotoğraflarını “anlaman için değil” notuyla paylaştı.

0_JS233142249

Kim Kardashian’ın fotoğrafına 4 milyona yakın beğeni geldi.

KİM KARDASHİAN EN GÖZDE BEKAR

Boşanma davası açtıktan sonra onlarca flört teklifi aldığı belirtilen Kim Kardashian için dünyadaki en cazip bekar kadın benzetmesi yapılıyor.

Boşanma aşamasında olan Kim Kardashian'a ilişki teklifi yağıyorBoşanma aşamasında olan Kim Kardashian'a ilişki teklifi yağıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu bir rekor! 271 kilogramlık ton balığı, görenleri şaşkına çeviriyorBu bir rekor! 271 kilogramlık ton balığı, görenleri şaşkına çeviriyor
Velayet kararıyla yıkıldı! 200 bin lira da...Velayet kararıyla yıkıldı! 200 bin lira da...
Kendisinden 9 yaş küçük sevgilisiyle gündem oldu!Kendisinden 9 yaş küçük sevgilisiyle gündem oldu!
Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tarihi sözün hikayesi! “Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler”

Tarihi sözün hikayesi! “Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler”

Dünyanın en uzun deneyi! 724 insan, 75 yıl ve tek bir soru

Dünyanın en uzun deneyi! 724 insan, 75 yıl ve tek bir soru

Devlet sisteminin doğduğu nokta UNESCO yolunda

Devlet sisteminin doğduğu nokta UNESCO yolunda

Cadılar neden süpürgeye biniyor?

Cadılar neden süpürgeye biniyor?

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Dalga konusu olan takımın fiyatı ortaya çıktı

Dalga konusu olan takımın fiyatı ortaya çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Günden güne eriyor! 'Ölüm aklıma geldikçe...'

Günden güne eriyor! 'Ölüm aklıma geldikçe...'

İbo Show'daki hali olay! 'İrem kıyafetini evde unutup...'

İbo Show'daki hali olay! 'İrem kıyafetini evde unutup...'

Son paylaşımı parmak ısırttı

Son paylaşımı parmak ısırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.