Kim Kardashian, pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti

Kim Kardashian, tatil keyfi yapmaya devam ediyor. Kanye West’le boşanma aşamasında olan televizyon yıldızı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla hayranlarına “keyfim yerinde” mesajı vermeye devam ediyor.

Instagram hesabında 215 milyon takipçisi olan Kim Kardashian, bu sefer krem rengi plaj kıyafetiyle verdiği pozları paylaştı. 40 yaşındaki yıldız fotoğraflarını “anlaman için değil” notuyla paylaştı.

Kim Kardashian’ın fotoğrafına 4 milyona yakın beğeni geldi.

KİM KARDASHİAN EN GÖZDE BEKAR

Boşanma davası açtıktan sonra onlarca flört teklifi aldığı belirtilen Kim Kardashian için dünyadaki en cazip bekar kadın benzetmesi yapılıyor.



