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Kim Kardashian, Prenses Diana'nın ünlü mücevherini bakın kaç bin dolara satın aldı

19.01.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kraliyet ailesinin en çok konuşulan isimlerinden Diana’yla ilgili her şey, ölümünün üzerinden uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen merak konusu oluyor. Diana'nın son olarak ünlü mücevheri satıldı. Mücevher inanılmaz bir ücretle Kim Kardashian'a satıldı.

Kim Kardashian, Prenses Diana'nın ünlü mücevherini bakın kaç bin dolara satın aldı

Dünyanın en büyük müzayede evi Sotheby's, oldukça kıymetli parçalara sahip özel kraliyet parçaları, soylulara ait mücevherler ve değerli eşyalar satışa çıkardı. Bu yıl satışta bir parça hepsinin önüne geçti.

Prenses Diana'nın ikonik ametist ve pırlanta çapraz ’Attallah Haçı’ satışa çıktı. Moda ve kraliyet tarihçilerinin “Ametist geleneksel olarak kraliyet ayrıcalığını temsil etse de, Diana'nın alışılmadık derecede uzun bir zincirle kolye takmayı seçmesi, onun kraliyet mücevherleri koleksiyonunu benzersiz bir şekilde sergileme, geleneğe karşı çıkmaktan ve gösterişli parçaları değiştirmekten korkmama becerisini özetliyor” diye anlattığı bu mücevher artık Kim Kardashian’a ait.

Ekran Alıntısı

’Attallah Haçı’nın müzayedede Kim Kardashian’ın temsilcileri tarafından satın alındığı doğrulandı. Haçın Sotheby's tarafından açıklanan satış fiyatı ise 197.453 dolar.

Kim'e yakın bir kaynak yıldızın "bir zamanlar merhum prensesin taktığı güzel bir mücevher parçasına sahip olmaktan onur duyduğunu" söyledi.


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