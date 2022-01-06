Kim Kardashian sildi! Miley Cyrus genç sevgilisinin kucağına oturmak istemişti

Kim Kardashian genç aşkına yapılan her hareketi yakından takip ediyor. Kardashian'ın, Miley Cyrus ve Pete Davidson’ın Miami’de düzenlenen özel yılbaşı şovunda ardından kıskançlık krizine girdiği iddia edildi.

Program sonrası Pete Davidson'ın Instagram hesabı üzerinden Miley Cyrus ile fotoğraflarını paylaşmaya başlaması krizin büyümesine neden oldu.

10 Aralık tarihine kadar Miley Cyrus ile takipleşen televizyon yıldızı, 29 yaşındaki şarkıcıyı listesinden çıkardı. Miley Cyrus'un hayranlarının tepkisini çeken hamle ortada bir aşk üçgeni olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi.

Müstehcen pozlarıyla tanınan Miley Cyrus Kim Kardashian'ın genç aşkına yayın sırasında zor anlar yaşatmıştı.



