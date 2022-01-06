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  4. Kim Kardashian sildi! Miley Cyrus genç sevgilisinin kucağına oturmak istemişti

Kim Kardashian sildi! Miley Cyrus genç sevgilisinin kucağına oturmak istemişti

06.01.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian, erkek arkadaşı Pete Davidson ile yaptığı çılgın yılbaşı özel programının ardından Instagram'da Miley Cyrus'u takip etmeyi bıraktı. Miley Cyrus Davidson'a "O arabada ben olmalıydım. O ben olmalıydım. Benim olmalıydın" demişti.

Kim Kardashian sildi! Miley Cyrus genç sevgilisinin kucağına oturmak istemişti

Kim Kardashian genç aşkına yapılan her hareketi yakından takip ediyor. Kardashian'ın, Miley Cyrus ve Pete Davidson’ın Miami’de düzenlenen özel yılbaşı şovunda ardından kıskançlık krizine girdiği iddia edildi.

Program sonrası Pete Davidson'ın Instagram hesabı üzerinden Miley Cyrus ile fotoğraflarını paylaşmaya başlaması krizin büyümesine neden oldu.

Miley Cyrus Kim Kardashian'ın genç aşkına zor anlar yaşattıMiley Cyrus Kim Kardashian'ın genç aşkına zor anlar yaşattı

10 Aralık tarihine kadar Miley Cyrus ile takipleşen televizyon yıldızı, 29 yaşındaki şarkıcıyı listesinden çıkardı. Miley Cyrus'un hayranlarının tepkisini çeken hamle ortada bir aşk üçgeni olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi.

Müstehcen pozlarıyla tanınan Miley Cyrus Kim Kardashian'ın genç aşkına yayın sırasında zor anlar yaşatmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian Miley Cyrus
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