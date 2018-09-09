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Kim Kardashian siyasete mi atılıyor?

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.09.2018 17:02 | Son Güncelleme

Hakkında siyasete atılacağı iddiaları gündeme gelen Kim Kardashian, söylentilere yanıt verdi.

Kim Kardashian siyasete mi atılıyor?

ABD basınında bir süredir Kim Kardashian’ın siyasete atılacağı iddiaları gündemde. ABD Başkanı Donald Trump’la müebbetlik bir mahkumun affı için Oval Ofis’te görüşme yapmasının ardından hakkında yapılan siyaset dedikodularına noktayı koymak yerine Kardashian soru işaretlerini artırmayı tercih etti.

37 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızı, katıldığı bir etkinlikte kendisine, siyasete atılıp atılmaayacağının sorulması üzerine, konu hakkında yorum yapmayacağını söyledi. Kardashian, “Bu, dünyanın en zor işi, ben de aslında siyaset hakkında bir şey bilmiyorum” demekle yetindi.

EŞİ KANYE WEST DE TRUMP'LA SAMİMİ

Kardashian'ın eşi Kanye West hakkında da Trump'ı başkanlık seçimi döneminde desteklemesi sonrası yeni seçimlerde kendisinin aday olacağı söylentileri hiç kesilmedi. Adaylık konusunda yalanlama yapmayan ünlü rapçi ve prodüktör, Trump'a olan hayranlığını her fırsatta dile getiriyor.

Son olarak Twitter'dan paylaştığı mesajında "Trump'la aynı fikirde olmak zorunda değilsiniz. Ama baskılar benim onu sevmeme engel olamaz. İkimizde de ejderha enerjisine sahibiz. Trump benim kardeşim" ifadelerini kullanmıştı.

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