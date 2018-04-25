MAGAZİN

Kim Kardashian soyunma işini abarttı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.04.2018 13:57 | Son Güncelleme

Reality şov yıldızı ve stil ikonu Kim Kardashian, dün, vücudunun ölçüsünü aldırdı ve bundan bir şişe yapacağını açıkladı...

Kim Kardashian soyunma işini abarttı!

Geçtiğimiz hafta kardeşleri ile birlikte açtıkları Dash mağazalarını kapattıklarını açıklayan Kim Kardashian, buna sebep olarak da çocuklarına daha çok vakit ayırmak istediklerini ve kendi işlerine odaklanacaklarını söylemişti.

Kardashian dediğini yaptı ve gerçekten işlerine öyle bir odaklandı ki, KKW kozmetik markasından çıkardığı parfümü için vücudunun ölçüsünü aldırdı.

Bir madde ile tüm vücudunu kaplatan ve bu şekilde kalıbının çıkmasını sağlayan Kardashian, bu kalıbı yeni parfüm şişesi olarak kullanacak… KKWBody, KKW Fragrance’ın yeni parfümü yakında piyasada olacak.


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