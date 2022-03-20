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Kim Kardashian ünlü kıvrımlarını ortaya koydu! "Efsane geri döndü"

20.03.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian ve kardeşi Khloe, Cumartesi gecesi Miami'deki mağazalarına giderken metalik renkli daracık taytı ve aynı renkteki sutyeni ile kendine hayran bıraktı. Kim Kardashian'ı görenler 'Efsane geri döndü' yorumunda bulundu.

Kim Kardashian ünlü kıvrımlarını ortaya koydu! "Efsane geri döndü"

41 yaşındaki Kim Kardashian kum saati kıvrımlarını ortaya çıkaran, bol dekolteli metalik gümüş bir sutyen ve aynı renkteki daracık taytıyla kendine hayran bıraktı.

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Kendi mağazasına kız kardeşi Khole Kardashian ile ziyaret eden kardeşler, iddialı halleriyle adeta düşman çatlattı.

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37 yaşındaki küçük kız kardeşi Khloe Kardashian, mavi mini elbisesiyle uzun bacaklarını ortaya koydu.
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Kim Kardashian eski eşi Kanye West'ten kurtulamıyor. Kim Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson ve eski eşi Kanye West'in yazışmaları geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düştü.

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Davidson mesajlarından birinde "Kim kelimenin tam anlamıyla tanıdığım en iyi anne. O çocuklar için yaptığı şey harika ve o senin çocuklarının annesi olduğu için çok şanslısın. "Artık bize bu şekilde davranmana izin vermemeye karar verdim ve sessizliğimi bitirdim. S... git" deyince Kanye West kızdı.

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West ünlü komedyene "Şu an neredesin?" diye sorunca aldığı yanıt bombaydı. Pete Davidson yataktan bir pozunu paylaşıp "Karınla yataktayım" demişti.

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Kim Kardashian
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