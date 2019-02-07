Kim Kardashian ve Kanye West 14 milyon dolarlık evi satışa çıkardı

Kanye West, eşi Kim Kardashian’a Noel hediyesi olarak 14 milyon dolarlık bir daire satın almıştı. Ünlü rap’çi sadece iki ay sonra evi satışa çıkardı.

Florida’da milyarderler sitesi olarak bilinen Faena House’taki evi Kanye West sürpriz hediye olarak almıştı. Kardashian’ın evi önceden görmesine izin vermeyerek Kardashian’a Noel’de sürpriz yapmıştı.

Çifte yakın kaynaklara göre West, Norman Foster tarafından tasarlanan 18 katlı apartmandaki lüks daireyi güvenlik gerekçesiyle satışa çıkardı.

Kanye West’in Noel sonrası eşine evi gezdirirken yansıyan fotoğrafları, evin basın tarafından yakın takipte olduğunu ortaya koydu. Dolayısıyla çift evi kendileri için fazla güvenli bulmayarak satmaya karar verdi.

İddiaya göre çift şimdi tüm aile için daha güvenli olacak, daha tenha bir yerde başka bir ev arıyor.

Taşıyıcı anneden dördüncü çocuklarını bekleyen ünlü çift, Los Angeles’taki Hidden Hills bölgesinde yer alan evde yaşıyor.



