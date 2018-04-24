Kim Kardashian yine formunda!

Skandalları ve seksi paylaşımlarıyla her zaman olay olmayı başaran Kim Kardashian yine yaptı yapacağını... Kim ne derse desin kıvrımlarını paylaşmaktan asla geri kalmıyor

Kim ne derse desin pes etmiyor!

1 / 16 Reality şov yıldızı Kim Kardashian bu sıralar Instagram'da çok aktif!

2 / 16 Paris'teki otel odasında meydana gelen soygundan sonra bir dönem sosyal medyaya ara veren Kim Kardashian, şu aralar bol bol paylaşım yapıyor.

3 / 16 7 yaşındaki Kim, dağınık bir yatakta otururken çekilmiş yarı çıplak fotoğraflarını paylaştı.

4 / 16 Kim'in "Mutlu Pazar" notuyla paylaştığı fotoğraf kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı.

5 / 16 Kim'in fotoğraflarında üzerinde sadece Calvin Klein marka iç çamaşırı bulunuyor.

6 / 16 Üç çocuk annesi Kardashian, bir ay sonra Kanye West ile evlilik yıl dönümlerini kutlamaya hazırlanıyor.

7 / 16 Rap'çi Kanye ve Kim, 24 Mayıs 2014'te dünya evine girmişti. Kim, geçtiğimiz günlerde de Kanye ile öpüşürken yakın plan çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmıştı.

8 / 16 Kim Kardashian, 21 Ekim 1980 doğumlu.

9 / 16 Los Angeles doğumlu güzel, Kourtney Kardashian'ın küçük kardeşi, Khloe Kardashian'ın ise ablası.Ayrıca Kylie ve Kendall Jenner'ın da üvey ablası.

10 / 16 Kim'in Instagram'da 110 milyon takipçisi bulunuyor.

11 / 16

12 / 16

13 / 16

14 / 16

15 / 16