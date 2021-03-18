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  4. Kim Kardashian yine yapacağını yaptı! Kıyafetinin göğüs detayı olay oldu

Kim Kardashian yine yapacağını yaptı! Kıyafetinin göğüs detayı olay oldu

18.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanye West’le boşanma aşamasında olan Kim Kardashian, kendi markası olan KKW Beauty'nin tanıtımı için giydiği kıyafetle olay oldu. 40 yaşındaki Kim Kardashian’ın tek parça siyah lateks kıyafetinin göğüs detayı görenleri şaşırttı.

Kim Kardashian yine yapacağını yaptı! Kıyafetinin göğüs detayı olay oldu

Kim Kardashian , KKW Beauty'nin yeni koleksiyonunu tanıtırken siyah, lateks, tek parça streç giysi ile objektif karşısına çıktı. 40 yaşındaki yıldızın elbisesinin göğüs detayı ise görenleri çok şaşırttı.

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İrlanda’nın geleneksel Aziz Patrick Günü’nü kutlamak için yeşil detaylı bir kostüm seçen Kim Kardashian’ın makyajı hayranlarından tam puan aldı.

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Sosyal medya hesabından çekimlerin kamera arkasından fotoğraf ve videolar paylaşan 4 çocuk annesi Kim Kardashian, çekimler boyunca onlarca gönderi paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian
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