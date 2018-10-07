Kim Milyoner Olmak İster 778. bölümde Friedrich Nietzsche sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Nietzsche sorusu herkesi merak ettirdi! 250 bin liralık soruya gelen yarışmacı Volkan Şahin'in "Friedrich Nietzsche dehasının neresinde olduğunu söylemiştir" sorusunda takıldı! 250 bin liraya kadar gelen yarışmacı soru karşısında çok kararsız kaldı ve çekilmeyi düşündüğünü söyledi!

Kim Milyoner Olmak İster programına katılan Volkan Şahin'in 250 bin lira değerindeki bu soruya ne yanıt vereceği merak edilirken herkes Google'da bu sorunun yanıtı arıyor!

Volkan Şahin ise sorunun yanıtında karar veremediği için yarışmadan çekilmeye karar verdi ve 125 bin TL kazandı.

İşte o soru ve yanıtı:

Friedrich Nietzsche dehasının neresinde olduğunu söylemiştir?

A) Burun deliklerinde

B) Damağında

C) Bıyıklarında

D) Göz kapaklarında

Cevap: Burun deliklerinde

