Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL genç yarışmacının oldu! Fatih Altaylı sözleriyle gündem oldu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 24 yaşındaki yarışmacı Rabia Birsen Göğercin, 1 milyon TL değerindeki ödülün sahibi oldu. Sosyal medyada büyük ilgi gören yarışmada kazanılan 1 milyon TL'nin vergi kesintileri sonrası kaç TL'ye ineceği merak edildi.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl'ün hesaplamasına göre, Rabia Birsen Göğercin'in vergilerden sonra eline geçecek para 804 bin 677 lira. Bu parayı gören Fatih Altaylı da konuya dair kendini tutamadı.

"BİR AHIR VE BİR EL ARABASI ALAMAZSINIZ"

2011'de değişen büyük ödülün o gün 660 bin dolara denk geldiğini ancak bugün 1 milyonun sadece 36 bin dolar ettiğini vurgulayan gazeteci yorumuyla gündeme geldi.

1 milyon liralık büyük ödülün artık pek de büyük olmadığını vurgulayan Fatih Altaylı "660 bin dolardan 36 bin dolara inen büyük ödül. Ve bugün bu para ile değil bir ev ve bir otomobil, bir ahır ve bir el arabası alamazsınız" diyerek dikkat çekti.

Altaylı "Bir ülkedeki düşüşü ancak bir yarışma programı bu kadar iyi anlatabilirdi" yorumunda bulundu.



