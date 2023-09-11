MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL genç yarışmacının oldu! Fatih Altaylı sözleriyle gündem oldu

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL genç yarışmacının oldu! Fatih Altaylı sözleriyle gündem oldu

11.09.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 24 yaşındaki yarışmacı Rabia Birsen Göğercin, 1 milyon TL değerindeki ödülün sahibi oldu. Sosyal medya yarışmacının eline geçecek parayı konuşurken Fatih Altaylı da konuya dair sessiz kalamadı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 24 yaşındaki yarışmacı Rabia Birsen Göğercin, 1 milyon TL değerindeki ödülün sahibi oldu. Sosyal medyada büyük ilgi gören yarışmada kazanılan 1 milyon TL'nin vergi kesintileri sonrası kaç TL'ye ineceği merak edildi.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl'ün hesaplamasına göre, Rabia Birsen Göğercin'in vergilerden sonra eline geçecek para 804 bin 677 lira. Bu parayı gören Fatih Altaylı da konuya dair kendini tutamadı.

"BİR AHIR VE BİR EL ARABASI ALAMAZSINIZ"

2011'de değişen büyük ödülün o gün 660 bin dolara denk geldiğini ancak bugün 1 milyonun sadece 36 bin dolar ettiğini vurgulayan gazeteci yorumuyla gündeme geldi.

1 milyon kazanmıştı! Eline geçecek para... 1 milyon kazanmıştı! Eline geçecek para...

1 milyon liralık büyük ödülün artık pek de büyük olmadığını vurgulayan Fatih Altaylı "660 bin dolardan 36 bin dolara inen büyük ödül. Ve bugün bu para ile değil bir ev ve bir otomobil, bir ahır ve bir el arabası alamazsınız" diyerek dikkat çekti.

Altaylı "Bir ülkedeki düşüşü ancak bir yarışma programı bu kadar iyi anlatabilirdi" yorumunda bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Müziği bırakıp, köye yerleşeceğim" demişti... Lüks minibüsünün içi şaşırttı"Müziği bırakıp, köye yerleşeceğim" demişti... Lüks minibüsünün içi şaşırttı
Görenler tanıyamadı! "Dolandırıcılık bu"Görenler tanıyamadı! "Dolandırıcılık bu"
İddialı pozlarıyla büyüledi! Ünlü isimlerden beğeni yağdıİddialı pozlarıyla büyüledi! Ünlü isimlerden beğeni yağdı
Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Kim Milyoner Olmak İster sosyal medya Kenan İmirzalıoğlu yaşında

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gündem olan 'lezbiyen' paylaşımı! Sildi ama...

Gündem olan 'lezbiyen' paylaşımı! Sildi ama...

Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Acun Ilıcalı yeni bir isim daha açıkladı! Bir şampiyon daha dönüyor

Acun Ilıcalı yeni bir isim daha açıkladı! Bir şampiyon daha dönüyor

Estetik operasyon kabusu oldu! Güzelleşmek istedi ama...

Estetik operasyon kabusu oldu! Güzelleşmek istedi ama...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.