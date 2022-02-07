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Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL kazanan Arda Ayten şimdi nerede?

07.02.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen Kim Milyoner Olmak İster programında 1 milyon TL'nin sahibi olan Arda Ayten'in şimdilerde ne yaptığı merak konusu oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL kazanan Arda Ayten şimdi nerede?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu yarışma programları arasında yer alan Kim Milyoner Olmak İster programında 1 milyon TL'lik soruyu görerek gündeme bomba gibi düşen Arda Ayten, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

ARDA AYTEN ŞİMDİ NE YAPIYOR?

"On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?" sorusuna "Toprak" yanıtını vererek 1 milyon TL'yi almaya hak kazanan Arda Ayten, yarışma sonrasında kendisini kitaplara adadı.

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL kazanan Arda Ayten şimdi nerede?

Yarışmadan kazandığı parayı kişisel gelişimi için harcayağını söyleyen Arda Ayten, geçtiğimiz aylarda TEDX'de konuşmacı olarak yer almıştı.

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL kazanan Arda Ayten şimdi nerede?

Kim Milyoner Olmak İster programı, pandemi döneminde seyircisiz gerçekleştiği için Arda Ayten uzman joker olmuştu. Yarışmacı, seyirci jokerinin olmamasından ötürü bilmediği soruyu uzman joker olan Arda Ayten'e soruyordu.

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL kazanan Arda Ayten şimdi nerede?

Sosyal medyada epey aktif olan Arda Ayten, okuduğu eserleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL kazanan Arda Ayten şimdi nerede?

Geçtiğimiz günlerde takipçileriyle soru-cevap etkinliği gerçekleştiren Arda Ayten, Kim Milyoner Olmak İster programının All Star versiyonunu istediğini dile getirmişti.

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL kazanan Arda Ayten şimdi nerede?


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atv Kenan İmirzalıoğlu
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