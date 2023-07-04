Kim Milyoner Olmak İster'de 19 yıllık akademisyen 2. soruda elendi! Bakın hangi soruyu bilemedi

Soruları ve yarışmacılarıyla sık sık gündeme gelen Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne 19 yıllık akademisyen Damla Nurcan Özkılınç damga vurdu. ABD'de yatırım uzmanı göreviyle çalışan 19 yıllık akademisyen Özkılınç yarışmada ilk soruyu doğru yanıtladı, ancak ikinci soruyu yanlış cevaplayarak yarışmaya veda etti.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Damla Nurcan Özkılınç’a "Bir kasedeki 27 kaju fıstığının 9’u hariç hepsini yerseniz kasede kaç kaju fıstığı kalır?" sorusu soruldu.

Sorunun şıkları arasında 9, 18, 27 ve 36 yer aldı. Yarışmacı soruya 18 yanıtını verdi.

Cevabı 9 olan soruyu yanlış yanıtlayan Özkılınç yarışmaya ikinci soruda veda etmiş oldu.

"Evet ya. Dikkatsizliğinin kurbanı oluyor insan" diyen yarışmacı sosyal medyada çok konuşuldu.

