Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL değerindeki o soru! Bakın cevabı ne oldu

Hayallerine ulaşmak için Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan 27 yaşındaki Nurseda Kılıç, Kenan İmirzalıoğlu'nun karşısında oldukça iyi bir performans sergiledi. Güzellik salonu işleten ve oyunculuk yapma hayalleri kuran genç yarışmacı, bir yandan da modellik mesleğine devam ettiğini açıkladı.

Soruları birer birer geçerek 200 bin TL değerindeki soruyu görmeye hak kazanan Nurseda Kılıç, ne cevap verdi?

İşte 200 bin TL değerindeki o soru...

"Aptalca sorular sorun. Eğer sormazsanız aptal kalmaya devam edersiniz" sözünün sahibi bilim insanı kimdir?

A: Alvan Feinstein

B: Ted Reinstein

C: Albert Einstein

D: Alexander Weinstein

Doğru Cevap: A şıkkı Alvan Feinstein

