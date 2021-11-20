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Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL değerindeki o soru! Bakın cevabı ne oldu

20.11.2021 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

atv ekranlarının 7'den 70'e herkesi ekran başına kilitleyen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de büyük heyecan sürüyor. Başarılı yarışmacılar hayallerindeki para ödülü miktarına ulaşmak için çaba sarf ederken ekran başındaki izleyiciler de televizyon başında bilgilerini yarıştırıyor.

Hayallerine ulaşmak için Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan 27 yaşındaki Nurseda Kılıç, Kenan İmirzalıoğlu'nun karşısında oldukça iyi bir performans sergiledi. Güzellik salonu işleten ve oyunculuk yapma hayalleri kuran genç yarışmacı, bir yandan da modellik mesleğine devam ettiğini açıkladı.

Soruları birer birer geçerek 200 bin TL değerindeki soruyu görmeye hak kazanan Nurseda Kılıç, ne cevap verdi?

İşte 200 bin TL değerindeki o soru...

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"Aptalca sorular sorun. Eğer sormazsanız aptal kalmaya devam edersiniz" sözünün sahibi bilim insanı kimdir?

A: Alvan Feinstein
B: Ted Reinstein
C: Albert Einstein
D: Alexander Weinstein

Doğru Cevap: A şıkkı Alvan Feinstein

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