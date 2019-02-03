Kim Milyoner Olmak İster'de Boğaziçi Üniversitesi mezunu Ayşen Gruda sorusunu bilemedi

ATV ekranlarında yayınlanan kim Milyoner Olmak İster programında yarışan "bu programda olmak çocukluk hayali olan 23 yaşındaki Serra Erke, yarışmaya İstanbul’dan katıldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Serra Hanım, şu anda iş aradığını söylüyor. Serra Hanım’ın yarışmadaki hedefi 60.000 TL değerindeki ödül" olarak programa gelen Serra Erke, Ayşen Gruda sorusu sosyal medyayı ikiye böldü.

Çöpçüler Kralı filminde rol alan Hacer karakterinin sorulduğu soruda yarışmacı sosyal medyanın diline düştü. Boğaziçi Üniversitesi mezunu Serra, yarışmada bu soruda joker hakkı kullandı. yarışmacı bu soruyu bilemeyince sosyal medyanın diline düştü.

MURAT YILDIRIM ARAYA GİRDİ

Yarışmacı programda baraj sorusunu aştı ve 15 bin tl kazanmayı garantiledi. Ancak bilemediği soru sonrası araya Murat Yıldırım girdi. Murat Yıldırım müthiş konuşmasıyla Ayşen Gruda'yı tüm Türkiye'ye anlatmış oldu. Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonu bu hafta başladı ve daha bir çok yarışmacı girecek ve bizleri güldürecek gibi duruyor.

