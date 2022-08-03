Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 'Kim Milyoner Olmak İster?'de böylesi görülmedi! Yarışmacı soruyu yanlış anladı, 50 bin TL kazandı...

'Kim Milyoner Olmak İster?'de böylesi görülmedi! Yarışmacı soruyu yanlış anladı, 50 bin TL kazandı...

03.08.2022 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Kim Milyoner Olmak İster?' programının 3 Ağustos akşamında yayınlanan yeni bölümünde ilginç anlar ekranlara geldi. 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmacısı, 50 bin TL değerindeki soruyu yanlış anlayarak doğru yanıta ulaştı.

'Kim Milyoner Olmak İster?'de böylesi görülmedi! Yarışmacı soruyu yanlış anladı, 50 bin TL kazandı...

'Kim Milyoner Olmak İster?' programında 50 bin TL'lik soru dikkat çekti. Kenan İmirzalıoğlu'nun da "İlginç bir soru değil mi?" dediği soruyu, yarışmacı yanlış anladı. Yanlış akıl yürüterek doğru yanıta ulaşan yarışmacı, görenleri şaşırttı.

50 BİN TL'LİK SORU DİKKAT ÇEKTİ

Milyoner programında yarışmacıya 50 bin TL değerinde "1987'de Londra'daki bir banka soygununda günümüzdeki değeri 180 milyon sterlin olan miktarda para çalıp Latin Amerika'ya kaçmış olan Valerio Viccei, hangisi için Ingiltere'ye geri dönmüş ve 22 sene hapis cezasına çarptırılmıştır?" sorusu soruldu. Seçenekler arasında 'arabası', 'köpeği', 'eşi', 'kelebek koleksiyonu' yer alıyordu.

Yarışmacı, doğru cevabın ilk önce 'köpek' olduğunu düşündü. Ancak sonra çift joker hakkını kullandı ve ilk yanıtı olan 'arabası' cevabı doğru çıktı. Böylece yarışmacı, 50 bin TL'lik soruyu geçti.

Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya, "Aklında 'köpeği' vardı, 'arabası'na nasıl geçtin?" diye sordu. Yarışmacı ise, hırsızın köpeğinin 22 yıl içerisinde ölmüş olabileceğini ve Latin Amerika'ya kaçtığına göre başka bir sevgili de yapmış olabileceğini, 'Başka bir eş imkanı da olmuş olabilir' sözleriyle açıkladı.

"YANLIŞ ANLAYARAK DOĞRU CEVABA ULAŞTIM"

Kenan İmirzalıoğlu burada bir yanlışlık olduğunu söyledi ve, "22 yıl hapis yatıyor, 22 yıl sonra geri dönmüyor" dedi.

"Yanlış anlayıp seni doğruya çıkartan bir soru oldu" diyen İmirzalıoğlu'na yarışmacı, "Hayattaki en büyük şansım bu olabilir. Yanlış anlayarak doğru cevaba ulaştım" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Banka soygunundan sonra hangisini almak için geri dönmüştür?''Banka soygunundan sonra hangisini almak için geri dönmüştür?'
“Kocamı tatilde hep aldatırım” dedi! Bakın nedeni neymiş“Kocamı tatilde hep aldatırım” dedi! Bakın nedeni neymiş
Bekaret itirafı şoke etti! “Hiç cinsel ilişkiye girmeden...”Bekaret itirafı şoke etti! “Hiç cinsel ilişkiye girmeden...”
Anahtar Kelimeler:
atv
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Boşanma partisi için ayarladığı üstsüz garsondan ertesi gün...

Boşanma partisi için ayarladığı üstsüz garsondan ertesi gün...

Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu! “Yürüyemedim”

Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu! “Yürüyemedim”

Nehirde yüzerken eline çarptı! Meğerse altın parçasıymış

Nehirde yüzerken eline çarptı! Meğerse altın parçasıymış

Mayosuna kimse anlam veremedi! “Nereden başlıyor?”

Mayosuna kimse anlam veremedi! “Nereden başlıyor?”

İlginizi Çekebilir

"Sosyal medyada tanıştığım yabancılar için bebek doğurdum''

"Sosyal medyada tanıştığım yabancılar için bebek doğurdum''

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

İç çamaşırlı paylaşımıyla meydan okudu! “Ortalamadan daha...”

İç çamaşırlı paylaşımıyla meydan okudu! “Ortalamadan daha...”

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.