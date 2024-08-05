Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nu es geçti! "Herkese selam verdin..."

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında zaman zaman heyecanlı yarışmacılar ilginç anlara imza atıyor.

Bu isimlerden biri de son olarak yarışmaya katılan Sude Böler oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun anons ederek çağırdığı Sude herkese selam verdi ama kapıda kendisini karşılayan ünlü ismi es geçti. Kenan İmirzalıoğlu ise şaşırdı.

Kenan İmirzalıoğlu daha sonra şaşkınlığını "Orada seni karşılamak için bekliyordum beni gördün mü? Herkesle selamlaştın benimle selamlaşmadın" diyerek dile getirdi.

Genç yarışmacı ise ünlü oyuncuyu görmediğini ifade etti.

Sude daha sonra ise "Alkışlar benim kafamı karıştırdı" deyince Kenan İmirzalıoğlu ise gülerek yanıt verdi.