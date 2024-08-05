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Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nu es geçti! "Herkese selam verdin..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.08.2024 09:10
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Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı yarışmacı kendisini karşılayan sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu es geçti. Ünlü oyuncu ve sunucu Sude Böler'e "Beni gördün mü?" diye sordu.

Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nu es geçti! "Herkese selam verdin..."

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında zaman zaman heyecanlı yarışmacılar ilginç anlara imza atıyor.

Bu isimlerden biri de son olarak yarışmaya katılan Sude Böler oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun anons ederek çağırdığı Sude herkese selam verdi ama kapıda kendisini karşılayan ünlü ismi es geçti. Kenan İmirzalıoğlu ise şaşırdı.

Ekran Alıntısı

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Kenan İmirzalıoğlu daha sonra şaşkınlığını "Orada seni karşılamak için bekliyordum beni gördün mü? Herkesle selamlaştın benimle selamlaşmadın" diyerek dile getirdi.

Genç yarışmacı ise ünlü oyuncuyu görmediğini ifade etti.

Sude daha sonra ise "Alkışlar benim kafamı karıştırdı" deyince Kenan İmirzalıoğlu ise gülerek yanıt verdi.

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