Kim Milyoner Olmak İster'de merak uyandıran Muhammed Ali sorusu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yine sorularıyla merak uyandırdı..

1971'deki Muhammed Ali - Joe Frazier maçında ön sıralarda bilet bulmak çok zor olacağı için dergi fotoğrafçısı olarak maçı izleyen ve ring kenarında fotoğraf çeken kimdir sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan soru yarışmacıya zor anlar yaşattı. Programı izleyenler sorunun yanıtını araştırıyor. İşte yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun yanıtı.

1971’deki Muhammed Ali – Joe Frazier maçında ön sıraarda bilet bulmak çok zor olacağı için dergi fotoğrafçısı olarak maçı izleyen ve ring kenarında fotoğraf çeken kimdir?

Cevap: Frank Sinatra