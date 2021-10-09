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'Kim Milyoner Olmak İster’de şaşkına çeviren ‘ABD’ sorusu! Yarışmacı tüm ihtimalleri denedi ama…

09.10.2021 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', yeni günüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen yarışmada yeni sezonda büyük bir değişikliğe gidildi ve yarışmada para ağacı yenilendi. Yeni bölümde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele verdi.

ATV'nin çok izlenilen ve beğenilen yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Yeni günüyle izleyicilerin karşısına çıkan 'Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların başarılı performansları yer aldı. Yayınlanan bu bölümde Fatih Altan isimli yarışmacı katıldı. Yarışmacı, 30 bin barajına kadar ulaştı. Altan, 50 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.

SORU ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Karşısına çıkan '2014'te ABD'de yaşları 13 ila 49 arasında olan 1100 kişiye yapılan bir ankette hangisi, içinde hüküm giymiş katillerin de bulunduğu 'ABD'de en çok nefret edilen adamlar' listesinde beşinci olmuştur?' sorusu karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Yarışmacı, çift joker hakkını kullandı. Yarışmacının ilk tercihi, 'Bill Gates' oldu. Cevabı yanlış çıkınca yarışmacı bu kez de 'Kanye West' seçeneğini seçti.

DWSX

Kafasındaki tüm seçeneklerini değerlendiren yarışmacı, cevabın yanlış çıkmasıyla yarışmadan elendi. Doğru cevap 'Justin Bieber' olarak açıklanınca yarışmacı ve ailesi şaşkınlığını gizleyemedi.


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Kenan İmirzalıoğlu
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