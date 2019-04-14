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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Ankara sorusu!

DİZİ HABERLERİ  | 14.04.2019 17:04 | Son Güncelleme

Kim Milyoner Olmak İster programının son bölümüne 22 yaşındaki Ayşe İlke Gürbüzer isimli yarışmacıya sorulan Ankara sorusunun cevabı herkesi şoke etti.

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Ankara sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan, Mülkiye mezunu olan ve ODTÜ'de yüksek lisans yapan yarışmacı Ayşe İlke Gürbüzer ilk 5 soruya doğru cevap vererek 5 bin TL'lik ödüle ulaştı.

Altıncı soruda ise yaşadığı şehir olan Ankara'nın Nallıhan ilçesinin hangi coğrafi bölgeye ait olduğu soruldu. Cevaptan emin olamayan yarışmacı seyirci joker hakkını kullandı.

Burada çoğunluk İç Anadolu Bölgesi yanıtını verince yarışmacı da bu şıkkı seçti. Ancak doğru cevap Karadeniz Bölgesi çıkınca yarışmadan bin TL'lik ödülle ayrıldı. Sorunu doğru cevabı ekran başındaki izleyecileri de şaşırttı.

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