Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Şota ve Arçil sorusu! Sosyal medyada olay oldu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan, Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması programı "Kim Milyoner Olmak İster?", yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren Kim Milyoner Olmak İster'in bugün ekranlara gelen bölümünde "İkiz kardeş olan Şota ve Arçil adlı Gürcü milli futbolcular, Türkiye’de hangi takımın formasını giymiştir? " sorusu dikkat çekti.

Sosyal medyada da ilgi gören soru için telefon jokerini kullanan yarışmacı doğru soruyu bildi.

Kim Milyoner Olmak İster'de dün akşama damga vuran soru, sosyal medyada gündem olurken pek çok sosyal medya kullanıcısı da 'Şota ve Arçil' kardeşleri merak etti.

ARÇİL VE ŞOTA ARVELADZE KİMDİR?

Arçil Arveladze, daha çok Trabzonspor'da oynadığı dönemle tanınan ve forvette görev yapan Gürcü eski futbolcudur. İkizi Şota ve ağabeyi Revaz da kendisi gibi futbolcuydu.

Şota Arveladze, Gürcü teknik direktör ve forvet mevkiinde oynamış eski futbolcudur. Kulüp kariyerinde 410 lig maçında 291 gol ve millî takımda çıktığı 61 maçta kaydettiği 26 gol ile Gürcistan'da tüm zamanların en golcü oyuncusudur.

