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  4. Kim Milyoner Olmak İster'e 'Gardırop Fuat' sorusu damga vurdu! 3 jokerini de kullandı

Kim Milyoner Olmak İster'e 'Gardırop Fuat' sorusu damga vurdu! 3 jokerini de kullandı

DİZİ HABERLERİ  | 31.05.2020 07:11 | Son Güncelleme

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması sorularıyla yine merak uyandırdı. Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye "Hangi iki Yeşilçam karakterini aynı oyuncu canlandırmıştır?" sorusu damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster'e 'Gardırop Fuat' sorusu damga vurdu! 3 jokerini de kullandı

Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye "Hangi iki Yeşilçam karakterini aynı oyuncu canlandırmıştır?" sorusu damga vurdu. Yarışmacı dikkat çeken Yeşilçam sorusu için tam 3 jokerini birden kullandı.

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Yeşilçam’ın en sevilen isimlerinden biri de iri cüssesi, sinirli halleri, pala bıyığıyla hafızalara kazınan rolleri canlandıran Ünal Gürel’di. Tiyatroya senelerce emek veren Ünal Gürel, Kemal Sunal ile beraber rol aldığı komedi filmleriyle unutulmazlar arasına girdi.

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Gürel, özellikle Sakar Şakir filmindeki Gardırop Fuat rolüyle hafızalara kazınmıştı.

‘Gardırop Fuat’ rolüyle unutulmazlar arasına giren Ünal Gürel 2002 yılında yaşamını yitirmişti.

GARDIROP FUAT HAKKINDA ŞAŞIRTAN DETAY!

Avanak Apti filminde Kemal Sunal’ın rol gereği Ünal Gürel’e yedirdiği kravat, Ekrem Gökkaya tarafından pestilden yapılmıştı. Ünal Gürel, Kibar Feyzo filminde de köye teftişe gelen Müdür Bey'i de seslendirmektedir.


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