'Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Serebral Palsi hastalığıyla mücadele eden Sirga Asya Varol hikayesiyle herkesi hüzünlendirdi

Yeni günüyle izleyicilerin karşısına çıkan 'Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların başarılı performansları yer aldı.

Yayınlanan bu bölümde Sirga Asya Varol isimli yarışmacı katıldı. Yarışmacı, hikayesiyle hüzünlendirdi. 5,5 aylık dünyaya gelen yarışmacı, serebral palsi (beyin felci) geçirdiğini belirtti.

"PEMBE AYAKKABI UĞRUNA YAPTIM"

10 yaşında yürümeye başladığını belirten Varol, "Bu hayatta bana yapamazsın diyenlere inat yaptım. Bir pembe ayakkabı uğruna yaptım da diyebilirim. O ayakkabı beni ayaklandırdı." ifadelerini kullandı.

Yarışmacı ikinci baraj sorusunda elense de hikayesiyle herkese umut oldu.

SEREBRAL PALSİ NEDİR?

Serebral palsi, yani beyin felci insan vücudundaki kasların hareketlerini, tonusunu veya vücudun duruşunu etkileyen bir grup fiziksel engel durumuna verilen isimdir. Serebral Palsi çoğunlukla doğumdan önce olmak üzere olgunlaşmamış beynin gelişmesi sırasında meydana gelen hasardan kaynaklanır.

Bu sebeple serebral palsinin belirti ve semptomları bebeklikte veya okul öncesi yıllarda ortaya çıkar. Genel olarak hareket bozukluklarına ve bunlarla ilgili anormal reflekslere, uzuvların ve gövdenin gevşekliğine veya sertliğine, anormal pozisyonda durmaya, istemsiz hareketlere, kararsız yürümeye veya bunların bir kombinasyonuna neden olur.

Serebral palsi geçiren bireyler yutma problemleri yaşayabilirler ve genellikle göz kaslarındaki bir dengesizlik nedeniyle gözlerini aynı nesneye doğru odaklamakta güçlük çekebilirler. Ayrıca kaslardaki kasılmanın sertliği nedeniyle bireyin vücudunun çeşitli eklemlerinde hareket aralığını azalmış olabilir.

