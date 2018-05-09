MAGAZİN

Kim Milyoner Olmak İster'e 'Kırgız Güzel' damga vurdu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.05.2018 11:35 | Son Güncelleme

Ekran başındakilerin "İlk sorularda elenir" dediği Kırgız yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'den 30 bin lira ödül kazanarak herkesi şaşırttı.

Kim Milyoner Olmak İster'e 'Kırgız Güzel' damga vurdu!

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'in önceki gün yayınlanan bölümüne aslen Kırgızistanlı olan Evgeniia Krivenko isimli yarışmacı damga vurdu.

PERFORMANSIYLA HERKESİ ŞAŞIRTTI

Haberler.com'da yer alan habere göre; 2012 yılından beri Türkiye'de yaşayan Kırgız güzel, Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünde yüksek lisansını tamamlıyor. Yarışmadaki hedefi 15 bin TL kazanmak olan Evgeniia Krivenko, performansıyla Murat Yıldırım başta olmak üzere herkesi şaşırttı ve 30 bin TL ödülle ayrıldı.

AİLESİNE TÜRKİYE'Yİ GEZDİRECEK

Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen yarışmacı, kazandığı parayla ailesine Türkiye'yi gezdirecek.

AK Parti'ye sürpriz destek!AK Parti'ye sürpriz destek!
HDP'li vekile hapis cezasıHDP'li vekile hapis cezası
Kerim Çoraklık FETÖ'den gözaltına alındıKerim Çoraklık FETÖ'den gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kim milyoner olmak ister kırgız güzel Evgeniia Krivenko

En Çok Okunan Haberler

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Beşiktaş Batuhan Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı

Beşiktaş Batuhan Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı

Müthiş iddia: Abdullah Gül artı Ali Babacan planı

Müthiş iddia: Abdullah Gül artı Ali Babacan planı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Acun Ilıcalı birleşme partisinden ilk görüntüleri paylaştı

Acun Ilıcalı birleşme partisinden ilk görüntüleri paylaştı

Türkiye evlenmemi bekliyormuş

Türkiye evlenmemi bekliyormuş

Sinem Öztürk de hacker kurbanı oldu!

Sinem Öztürk de hacker kurbanı oldu!

Sedar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Sedar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Özge Özpirinçci'ye şok! Psikopat dadı serbet bırakıldı

Özge Özpirinçci'ye şok! Psikopat dadı serbet bırakıldı

Cansu Taşkın'ın dekoltesi geceye damga vurdu

Cansu Taşkın'ın dekoltesi geceye damga vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.