MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kim Milyoner Olmak İster İdil Aybala Esmer kimdir? İdil Aybala Esmer nereli ve kaç yaşında? Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar kazandı?

Kim Milyoner Olmak İster İdil Aybala Esmer kimdir? İdil Aybala Esmer nereli ve kaç yaşında? Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar kazandı?

30.05.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı İdil Aybala Esmer, 7'den 70'e herkesin takdirini kazandı. Liseli öğrenci, yarışmanın dün ekrana gelen bölümüne damga vurdu. Vatandaşlar internette; Kim Milyoner Olmak İster İdil Aybala Esmer kimdir? İdil Aybala Esmer nereli ve kaç yaşında? Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar kazandı? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

Kim Milyoner Olmak İster İdil Aybala Esmer kimdir? İdil Aybala Esmer nereli ve kaç yaşında? Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar kazandı?

Kim Milyoner Olmak İster'in 29 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan bölümüne konuk olan İdil Aybala Esmer günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen programda bir ilk yaşandı. Peki Kim Milyoner Olmak İster İdil Aybala Esmer kimdir? İdil Aybala Esmer nereli ve kaç yaşında? Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar kazandı? Detaylar haberimizde...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER İDİL AYBALA ESMER KİMDİR?

Kim Milyoner Olmak ister yarışmacısı İdil Aybala Esmer, 18 yaşındadır. Genç yarışmacı, Robert Koleji 11. sınıf öğrencisidir.

İdil Aybala Esmer; baba tarafından Trabzonlu anne tarafı Denizlilidir.

İDİL AYBALA ESMER KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE NE KADAR KAZANDI?

İdil Aybaba Esmer, 400 bin TL değerindeki 11. soruyu açtırma başarısını yakaladı. Kenan İmirzalıoğlu, 400 bin TL'lik soruyu ilk kez lise öğrencisi İdil Aybala için sordu.

Kim Milyoner Olmak İster'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İdil Aybala Esmer 30 bin TL ödül kazanırken 7'den 70'e tüm izleyenlerin takdirini kazandı. Kenan İmirzalıoğlu da yarışmacıyı yürekten tebrik ettiğini ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nafaka sorusuna verdiği cevap şaşırttı! Nafaka sorusuna verdiği cevap şaşırttı!
Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendiProgramı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi
Tekerlekli sandalyeyle paylaşımı korkuttu! "Hasta olduğumu belli etmiyorum"Tekerlekli sandalyeyle paylaşımı korkuttu! "Hasta olduğumu belli etmiyorum"
Anahtar Kelimeler:
Kenan İmirzalıoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Parti ile CHP arasındaki fark eridi!

AK Parti ile CHP arasındaki fark eridi!

Dikkat çeken sözler: 'Benzin ve motorin 6 TL düşer'

Dikkat çeken sözler: 'Benzin ve motorin 6 TL düşer'

Bankalardan ‘dolar’ hamlesi! Yeni adım atıldı

Bankalardan ‘dolar’ hamlesi! Yeni adım atıldı

Deri taytlı paylaşım! Gelen yorum dikkat çekti

Deri taytlı paylaşım! Gelen yorum dikkat çekti

Kimlik yerine silahını gösterdi, gerginlik çıktı! Gözaltına alınanlar arasında uzman çavuşlar da var

Kimlik yerine silahını gösterdi, gerginlik çıktı! Gözaltına alınanlar arasında uzman çavuşlar da var

Acun Ilıcalı'nın torununa bakın! "Dedesinin kopyası"

Acun Ilıcalı'nın torununa bakın! "Dedesinin kopyası"

İlginizi Çekebilir

Yarışma anındaki o hareketi olay oldu!

Yarışma anındaki o hareketi olay oldu!

Toplantıda cinsel ilişkiye girdiler! Kamerayı açık unutunca...

Toplantıda cinsel ilişkiye girdiler! Kamerayı açık unutunca...

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Bir asker, üç ayrı cephe! Filmlere konu olan o askerin hikayesi

Bir asker, üç ayrı cephe! Filmlere konu olan o askerin hikayesi

İnsanların içlerinden çıkarılmış en garip şeylerin listesi!

İnsanların içlerinden çıkarılmış en garip şeylerin listesi!

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.