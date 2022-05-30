Kim Milyoner Olmak İster'in 29 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan bölümüne konuk olan İdil Aybala Esmer günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen programda bir ilk yaşandı. Peki Kim Milyoner Olmak İster İdil Aybala Esmer kimdir? İdil Aybala Esmer nereli ve kaç yaşında? Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar kazandı? Detaylar haberimizde...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER İDİL AYBALA ESMER KİMDİR?

Kim Milyoner Olmak ister yarışmacısı İdil Aybala Esmer, 18 yaşındadır. Genç yarışmacı, Robert Koleji 11. sınıf öğrencisidir.

İdil Aybala Esmer; baba tarafından Trabzonlu anne tarafı Denizlilidir.

İDİL AYBALA ESMER KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE NE KADAR KAZANDI?

İdil Aybaba Esmer, 400 bin TL değerindeki 11. soruyu açtırma başarısını yakaladı. Kenan İmirzalıoğlu, 400 bin TL'lik soruyu ilk kez lise öğrencisi İdil Aybala için sordu.

Kim Milyoner Olmak İster'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İdil Aybala Esmer 30 bin TL ödül kazanırken 7'den 70'e tüm izleyenlerin takdirini kazandı. Kenan İmirzalıoğlu da yarışmacıyı yürekten tebrik ettiğini ifade etti.

