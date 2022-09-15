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Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı yarışmayla ilgili sırrı ağzından kaçırdı! "Bunu söylememem gerekiyordu"

15.09.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması farklı bir versiyonla İngiltere'de yayınlanıyor ve büyük ilgi görüyor. İngiltere'nin Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yarışmacı bir sırrı ağzından kaçırınca ortaya ilginç anlar çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı yarışmayla ilgili sırrı ağzından kaçırdı! "Bunu söylememem gerekiyordu"

Kim Milyoner Olmak İster'in İngiltere'de ITV adlı kanalda yayınlanan versiyonunda Maria King adlı bir yarışmacı yarışmayla ilgili küçük bir sırrı ağzından kaçırdı.

Maria King, 4.000 sterlinlik soruyu duymayı beklerken programın sonu yüksek bir korna sesiyle duyuruldu. Sunucu Jeremy Clarkson yarışmacıya "bunun ne anlama geldiğini bilip bilmediğini" sordu.

SORUYA BEKLENMEDİK YANIT

Heyecanla "Gidip üstümü değiştirmem gerekecek" diye cevap veren Maria yaptığı hatayı fark ederek "Bunu söylememem gerekiyordu, değil mi?" diye ekledi.

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Sunucu Clarkson ise hatayı şakaya vurarak "Tam olarak bu anlama geliyor. Kesinlikle haklısınız, yaklaşık 1 saat içinde sizi göreceğim ancak izleyicilerin bildiği kadarıyla eve gidiyorsunuz ve haftaya görüşeceğiz. Yani kesinlikle haklısınız, bu programın sonu, gerçekten de gidip üstünüzü değiştirmeniz gerekiyor ve Maria 4 bin sterlinden daha ileri gidip gidemeyeceğini görmek için prompterde yazdığına göre 'bir dahaki sefere' geri dönecek" diye yanıtladı.

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HER BÖLÜM AYNI ANDA ÇEKİLİYOR

Her bölümü ayrı ayrı çekmek yerine, Kim Milyoner Olmak İster'de aslında tek seferde birden fazla bölüm çekiliyor. Yarışmacılar her bölümün sonunda setten ayrılıp bir saat sonra farklı kıyafetlerle geri dönüyor, böylece zamanın geçtiği izlenimi veriliyor.

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Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu
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