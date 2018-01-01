Kim Milyoner Olmak İster'e Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır damga vurdu

atv'nin 2018 yılbaşı ekranında Kim Milyoner Olmak İster'in özel bölümü yayınlandı. atv dizilerinin oyuncularının yarıştığı programda Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır fırtınası esti. Yarışmacıların kazandığı paralar Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlandı.

Kırgın Çiçekler’den Gökçe Akyıldız ve Arif Diren, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır, Kanatsız Kuşlar’dan Melis Tüzüngüç ve Ümit İbrahim Kantarcılar, Aşk ve Mavi’den Cüneyt Mete ve Alayça Öztürk, Cennet’in Gözyaşları’ndan ise Almila Ada ve Berk Atan, 'Kim Milyoner Olmak İster'de yarıştı.

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