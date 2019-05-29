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Kimin aklına geldiyse helal olsun! İnsanların hayatını kolaylaştırıyor

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 29.05.2019 10:57 | Son Güncelleme

Birbirinden zeki insanlar, yine sizlerin hayatını kolaylaştırmak için kimsenin aklına gelmeyen ama çoğunuzun gerçekten ihtayacı olan icatları dünyaya sundular! İşte görünce şoke olacağınız bu "daha önce benim nasıl aklıma gelmedi" diyeceğiniz buluşlar...

Kimin aklına geldiyse helal olsun! İnsanların hayatını kolaylaştırıyor

Bu icatlar hayatınızı kolaylaştırmak için şaşırtıcı derecede basit ama bir o kadar etkili olması için icat edildi. Bardak tutacaklı şemsiyelerden, bavullu scooter'lara, kahve yapan alarmlı saatlerinden, biriktirdiğiniz parayı gösteren kumbaraya kadar, şimdi göreceğiniz icatlar kesinlikle "kusursuz hayatın" birer parçası halindeler...

Güne düzgün bir şekilde başlamak ve sabahları birkaç dakika daha fazla uyuyabilmeniz için kahve yapan alarm saati...

1

Bu yastık; bardakla uzanmanıza izin veriyor hatta kulaklıkla bile hiç rahatsız olmadan yatabiliyorsunuz.

2

Bu paslanmaz çelik sabun şeklinde eşya, pişirirken tüm kokuları emiyor. Böylece ne üstünüz ne de elleriniz yemek kokuyor.

3

Köpük banyosu yapmak, sizi rahatlatan bir eylem olabilir. Peki, bu büyük keyfi daha da renklendirmek ister misiniz?

4

Katlanabilir doğrama tahtası: Çok basit ama çok etkili.

5

Gerçek pizza tutkunlarının mutlaka evinden olması gereken bir icat.

6

Yaz boyunca soğuk içecekler bizim kurtarıcımızdır. Onları bu şık küçük aletle serin tutabilirsiniz.

7

Kahvenizi tutan bir şemsiye günlük hayatınızı kolaylaştıracak.

8

Mutfakta biraz sakarsanız, bu parmak koruyucuları en iyi arkadaşınız olacak.

9

Valizinizi sürüklerken uzun havaalanı yürüyüşlerinden nefret ediyor musunuz? Eğer cevabınız "evet" ise bu buluş tam da size göre!

10

Market alışverişi yaptıktan sonra tüm alışveriş çantalarını taşımak biraz zor olabilir. Bu küçük alet sayesinde market alışverişini taşımak çok daha kolay!

11

Bu bebek duş başlığı bebeğinizi sudan ve şampuanın gözlerine veya kulaklarına temas etmekten koruyacaktır!

12

Yumurta sarısını ayırmanın kullanışlı ve sevimli bir yolu

13

Duşunuzu düzenlemek için hem duş başlığı hem de cepleri olan bir perde.

14

Bu kumbaraya para attıkça ne kadar biriktirdiğinizi görüyorsunuz.

15

İşte, yatakta veya herhangi bir yerde okumak için kullanabileceğiniz bir handsfree kitap ışığı!

16

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Bu da oldu! Normal eşyaları türünün tek örneği otellere çevirdiler! Bu da oldu! Normal eşyaları türünün tek örneği otellere çevirdiler!
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