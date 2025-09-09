Kiminin en yakın arkadaşıydı, kiminin yanından ayırmadığı tek oyuncağı... Sandıktan çıkan bebekler araba fiyatına gidiyor!

Son yıllarda koleksiyon dünyasının en gözde parçalarından biri haline gelen Barbie bebekler, şimdilerin yatırım şansı oluyor.

Özellikle 1960 ve 70’li yıllarda üretilen orijinal Barbie’ler, koleksiyoncular için adeta altın değerinde.

ARABA FİYATINA BEBEK!

Kutusu açılmamış ya da iyi korunmuş vintage Barbie bebekler, açık artırmalarda ve ikinci el koleksiyon pazarında yüz binlerce liraya alıcı buluyor. Öyle ki 1959’da piyasaya çıkan ilk Barbie’lerden biri, daha önce 20 bin doların (yaklaşık 825 bin TL) üzerinde bir fiyata satılmıştı.

Türkiye’de ise bu tür bebeklerin fiyatı, kondisyonuna ve nadirliğine göre 10 bin TL’den başlayıp yüz binlerce liraya kadar çıkabiliyor.

NADİR MODELLER DEĞER KAZANIYOR

En çok ilgi gören Barbie’ler arasında sınırlı sayıda üretilen özel tasarımlar yer alıyor.

Özellikle:

-1960’ların ikonik modeli “Ponytail Barbie”,

-1970’lerin meşhur “Malibu Barbie” serisi,

-1980’lerde ünlü tasarımcıların imzasını taşıyan koleksiyonluk bebekler,

koleksiyoncuların gözdesi olmuş durumda.

DUDAK UÇUKLATAN FİYATLARA SATILIYOR

Bazı Barbie bebekler online satış platformlarında inanılmaz fiyatlara satıldı:

28 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 155 bin TL)

20 bin dolar (yaklaşık 825 bin TL)