Kiminin kocası kiminin duası... Kral Charles eşinin mahremiyeti için 3 milyon sterlinlik malikane aldı!

2022'de annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından İngiltere'nin yeni kralı olan III. Charles, eşi Konsort Kraliçe Camilla için önemli bir adım attı. Kraliçe Camilla'nın mahremiyetini korumak amacıyla harekete geçen Kral Charles, Wiltshire'daki Ray Mill Malikânesi'nin yanındaki bir komşu malikâneyi 3.8 milyon sterlin karşılığında satın aldı.

EŞİNİN MAHREMİYETİ İÇİN ÖZEL FONLARINI KULLANDI

Daily Mail'ın haberine göre, Konsort Kraliçe Camilla, bu malikânenin düğün mekânı olarak kullanılacağına dair duyum alır almaz oldukça üzülmüş. Düğünlerin ve diğer etkinliklerin sık sık yapılmasının, Camilla'nın mahremiyetini riske atacağı endişesini taşıyan Kral Charles, eşinin rahatlığını ve gizliliğini sağlamak adına özel fonlarını kullanarak bu yatırımı gerçekleştirdi.

'AKILLICA BİR YATIRIM' OLARAK GÖRDÜ

Kral Charles, bu hamlesini hem Kraliçe Camilla'nın özel yaşamının korunmasını sağlamayı hem de akıllıca bir yatırım olarak yorumluyor.