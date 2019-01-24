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Kimlik isteyen polisin önünde dans etti

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 24.01.2019 21:19 | Son Güncelleme

Antalya'da polis tarafından kimlik sorulan kişi dans etmeye başladı.

Antalya'da trafik denetimi yapan polis memuru, vatandaştan kimlik sorunca, sürücü dans etmeye başladı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya dans polis

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