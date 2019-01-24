Kimlik isteyen polisin önünde dans etti

Antalya'da trafik denetimi yapan polis memuru, vatandaştan kimlik sorunca, sürücü dans etmeye başladı. O anlar kameralara böyle yansıdı.
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