Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Kimse adımını dahi atmak istemiyor: Dünyanın en korkunç köyleri... Türkiye'den de bir köy listede!

Bir zamanlar yaşam dolu olan bu köyler, bugün sessizlikleriyle ürpertiyor. Dünyanın dört bir yanındaki hayalet köyler, korku filmlerini aratmayan hikâyeleriyle tüyleri diken diken ediyor. İşte aralarında Türkiye'de olan o liste...

Kimse adımını dahi atmak istemiyor: Dünyanın en korkunç köyleri... Türkiye'den de bir köy listede!
Çiğdem Sevinç

Dünyanın dört bir yanında, bir zamanlar yaşamın sürdüğü ama bugün sessizliğe gömülmüş köyler, adeta bir korku filminin sahnesini andırıyor. Her biri kendi hikâyesiyle insanın içini ürperten bu yerleşimler, yalnızca görüntüleriyle değil, geçmişleriyle de tüyleri diken diken ediyor. İşte dünyanın en korkunç köylerinden bazıları…

KOLMANSKOP – NAMİBYA

Bir zamanlar elmas zenginliğiyle anılan Kolmanskop, bugün çöl kumlarının altında yutulmuş bir hayalet kasaba. 1900’lerin başında hızla büyüyen yerleşim, elmas kaynakları tükenince terk edildi. Şimdi ise rüzgarla savrulan kumların doldurduğu evleriyle ürkütücü bir sessizliğe sahip.

Kimse adımını dahi atmak istemiyor: Dünyanın en korkunç köyleri... Türkiye den de bir köy listede! 1

ORADOUR-SUR-GLANE – FRANSA

II. Dünya Savaşı’nın en karanlık sayfalarından biri burada yazıldı. 1944 yılında Naziler tarafından tamamen yakılıp yok edilen köy, bir daha inşa edilmedi. Fransa hükümeti, bu köyü “savaşın dehşetine dair canlı bir anıt” olarak koruyor. Sokaklarda hâlâ savaşın izleri, çocuk bisikletleri ve yanmış araçlar duruyor.

Kimse adımını dahi atmak istemiyor: Dünyanın en korkunç köyleri... Türkiye den de bir köy listede! 2

NAGORO KÖYÜ – JAPONYA

Bir zamanlar yüzlerce kişinin yaşadığı Nagoro’da bugün neredeyse hiç insan kalmadı. Köyün yaşlı bir sakini, vefat eden veya taşınan komşularının anısına birebir boyutlarda bez bebekler yaparak köyü yeniden “doldurdu”. Evlerde, tarlalarda ve okul sıralarında oturan bu bebekler, köye ürkütücü bir atmosfer kazandırıyor.

Kimse adımını dahi atmak istemiyor: Dünyanın en korkunç köyleri... Türkiye den de bir köy listede! 3

CENTRALİA – ABD

1962 yılında köyün altındaki kömür madeninde başlayan yangın, aradan geçen on yıllara rağmen hâlâ sönmedi. Toprağın altından yükselen dumanlar ve çöken yollar nedeniyle köy neredeyse tamamen terk edildi. Bugün yalnızca birkaç evin kaldığı Centralia, “cehennemin kapısı” olarak anılıyor.

Kimse adımını dahi atmak istemiyor: Dünyanın en korkunç köyleri... Türkiye den de bir köy listede! 4

KAYAKÖY – TÜRKİYE (MUĞLA, FETHİYE)

Dünyanın en ürkütücü köyleri listesinde Türkiye’den de bir yer var: Kayaköy. 1923 yılındaki nüfus mübadelesi sonrası tamamen boşalan köy, taş evleri, dar sokakları ve iki büyük kilisesiyle zamana meydan okuyor. Geceleri sessizliğiyle, gündüzleri ise geçmişin izleriyle ziyaretçilerine mistik bir atmosfer sunuyor.

Kimse adımını dahi atmak istemiyor: Dünyanın en korkunç köyleri... Türkiye den de bir köy listede! 5

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İddialı dalış denemesi: 36 saat su altında yaşayacak!İddialı dalış denemesi: 36 saat su altında yaşayacak!
Kış kapıya dayandı: Hastalıklardan korunmanın en doğal yolları!Kış kapıya dayandı: Hastalıklardan korunmanın en doğal yolları!

Anahtar Kelimeler:
köy korku
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.