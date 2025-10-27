Kimse adımını dahi atmak istemiyor: Dünyanın en korkunç köyleri... Türkiye'den de bir köy listede!

Dünyanın dört bir yanında, bir zamanlar yaşamın sürdüğü ama bugün sessizliğe gömülmüş köyler, adeta bir korku filminin sahnesini andırıyor. Her biri kendi hikâyesiyle insanın içini ürperten bu yerleşimler, yalnızca görüntüleriyle değil, geçmişleriyle de tüyleri diken diken ediyor. İşte dünyanın en korkunç köylerinden bazıları…

KOLMANSKOP – NAMİBYA

Bir zamanlar elmas zenginliğiyle anılan Kolmanskop, bugün çöl kumlarının altında yutulmuş bir hayalet kasaba. 1900’lerin başında hızla büyüyen yerleşim, elmas kaynakları tükenince terk edildi. Şimdi ise rüzgarla savrulan kumların doldurduğu evleriyle ürkütücü bir sessizliğe sahip.

ORADOUR-SUR-GLANE – FRANSA

II. Dünya Savaşı’nın en karanlık sayfalarından biri burada yazıldı. 1944 yılında Naziler tarafından tamamen yakılıp yok edilen köy, bir daha inşa edilmedi. Fransa hükümeti, bu köyü “savaşın dehşetine dair canlı bir anıt” olarak koruyor. Sokaklarda hâlâ savaşın izleri, çocuk bisikletleri ve yanmış araçlar duruyor.

NAGORO KÖYÜ – JAPONYA

Bir zamanlar yüzlerce kişinin yaşadığı Nagoro’da bugün neredeyse hiç insan kalmadı. Köyün yaşlı bir sakini, vefat eden veya taşınan komşularının anısına birebir boyutlarda bez bebekler yaparak köyü yeniden “doldurdu”. Evlerde, tarlalarda ve okul sıralarında oturan bu bebekler, köye ürkütücü bir atmosfer kazandırıyor.

CENTRALİA – ABD

1962 yılında köyün altındaki kömür madeninde başlayan yangın, aradan geçen on yıllara rağmen hâlâ sönmedi. Toprağın altından yükselen dumanlar ve çöken yollar nedeniyle köy neredeyse tamamen terk edildi. Bugün yalnızca birkaç evin kaldığı Centralia, “cehennemin kapısı” olarak anılıyor.

KAYAKÖY – TÜRKİYE (MUĞLA, FETHİYE)

Dünyanın en ürkütücü köyleri listesinde Türkiye’den de bir yer var: Kayaköy. 1923 yılındaki nüfus mübadelesi sonrası tamamen boşalan köy, taş evleri, dar sokakları ve iki büyük kilisesiyle zamana meydan okuyor. Geceleri sessizliğiyle, gündüzleri ise geçmişin izleriyle ziyaretçilerine mistik bir atmosfer sunuyor.